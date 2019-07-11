Коноплянка відсутній на офіційному командному фото “Шальке 04” до сезону-2019/20

Футболісти німецького клубу “Шальке 04” взяли участь у традиційній фотосесії перед початком сезону-2019/20.

Український хавбек німецького "Шальке" Євген Коноплянка не потрапив до офіційного фото команди. Про це повідомляє zbirna.com.

“Судячи з усього, в “Шальке” на півзахисника збірної України вже ніхто не розраховує. Не запрошення на офіційний захід Євгена Коноплянки, Хамзи Мендільйо і Набіля Бенталєба преса розцінила як чорну мітку 04-х для названої трійці”, - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що український хавбек німецького "Шальке" Євген Коноплянка домовився про умови особистого контракту з турецьким футбольним клубом "Фенербахче",

Зі стамбульським грандом лідер національної збірної України збирається підписати 3-річний контракт.