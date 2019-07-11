Альварес випередив Усика і Ломаченка в рейтингу кращих боксерів світу - ESPN

Мексиканський боксер Альварес визнаний кращим боксером світу за версією ESPN.

Американський телевізійний гігант ESPN підвів підсумки голосування ESPY Award-2019 і визначив кращих спортсменів в різних номінаціях, в тому числі в боксі, повідомляє Sport.ua.

Кращим боксером визнаний мексиканець Сауль Альварес, який випередив українців Олександра Усика і Василя Ломаченка, а також американця Теренса Кроуфорда.

Зазначається, що ESPN зазвичай підводить підсумки саме влітку, коли в США завершилися різні спортивні чемпіонати (НБА, НФЛ та інші).

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Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі український боксер Олександр Усик днями розпочав повноцінні тренування перед своїм дебютним боєм у суперважкій вазі, який може відбутися у вересні проти Карлоса Такама.

31 серпня відбудеться поєдинок Василя Ломаченка проти Люка Кемпбелла, де на кону стоятиме пояс чемпіона світу WBC.

Фото: boxingscene.com