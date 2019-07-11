Надаль протистоятиме Федереру у півфіналі Вімблдона-2019

Друга і третя “ракетки” світу Рафаель Надаль і Роджер Федерер поборются за вихід у фінал Вімблдона-2019.

За вихід до 1/2 фіналу Вімбллдонського турніру в Лондоні (Велика Британія) іспанський тенісист Рафаель Надаль переміг Сема Куеррі зі США з рахунком 7:5, 6:2, 6:2. Про це повідомляє БТУ.

Відео вирішального розіграшу:

Рафаель Надаль продовжує переможну серію і другий рік поспіль зіграє в 1/2 на Вімблдоні. Минулого сезону на цій стадії він програв майбутньому чемпіону Новаку Джоковичу. Для Надаля це буде 32-й півфінал на турнірах Grand Slam.

У півфіналі Рафаеля Надаля чекає матч проти Роджера Федерера (Швейцарія). Тенісисти зіграють один з одним в 40-й раз і на другому “мейджорі” поспіль.

Роджер Федерер став першим тенісистом, який записав на свій рахунок 100 перемог на турнірі Grand Slam. Щоб обіграти Кеї Нісікорі в 1/4 Вімблдона-2019 йому знадобилося більше 2,5 години. Для 37-річного Федерера це буде 45-й півфінал у кар'єрі на турнірах Grand Slam.

В іншому півфіналі зустрінуться Новак Джокович (№1 ATP) і Роберто Баутіста-Агут (№22 ATP). Таким чином, вперше в історії турніру в 1/2 фіналу виступлять двоє представників Іспанії.

Турнір The Championships, Wimbledon (Grand Slam) у Лондоні із призовим фондом 17 млн 769 тис. фунтів триватиме до 14 липня. Його чинним чемпіоном є Новак Джокович (Сербія).

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