Тхеквондистка Ромолданова принесла Україні п'яту медаль на Універсіаді

У сьомий медальний день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) бронзовим призером стала студентка Національного університету фізичного виховання і спорту України Ірина Ромолданова.

У турнірі з тхеквондо Ромолданова посіла 3-тє місце у ваговій категорії до 49 кг, повідомляє Укрінформ. В активі збірної України в Неаполі 1 золота, 1 срібна та 3 бронзові медалі. Читайте також: Українські баскетболісти вийшли у фінал Всесвітньої Універсіади-2019 Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.