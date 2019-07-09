Українські баскетболісти вийшли у фінал Всесвітньої Універсіади-2019

На баскетбольному турнірі XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) визначилися учасники вирішального матчу за "золото".

У півфіналі змагань чоловіча студентська збірна України з рахунком 82:80 (23:21, 16:20, 21:20, 22:19) обіграла команду Австралії і вийшла у фінал турніру, повідомляє Укрінформ.

Золоті нагороди Всесвітньої Універсіади баскетболісти України розіграють 11 липня у протистоянні зі збірною США, яка у свою чергу здобула вольову перемогу над командою Ізраїлю - 75:73 (12:26, 29:15, 10:12, 24:20).

Студентські Ігри-2019 пройдуть до 14 липня.