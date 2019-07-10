Ілля Білобородько виступить у чвертьфіналі юніорського Вімблдона-2019
Укрінформ
18-річний уродженець Сєвєродонецька Ілля Білобородько подолав у вівторок друге коло юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.
Українець переміг іспанця Ніколаса Альвареса Варону - 7:6 (7:3), 6:4, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 41 хвилину.
У чвертьфіналі опонентом Іллі буде француз Гарольд Майо.
Як інформувало агентство, раніше сьогодні до 1/4-ї юнацького Вімблдона вийшла киянка Дарина Снігур. Її суперницею буде Поліна Кудерметова (Росія).