Ілля Білобородько виступить у чвертьфіналі юніорського Вімблдона-2019

18-річний уродженець Сєвєродонецька Ілля Білобородько подолав у вівторок друге коло юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.

Українець переміг іспанця Ніколаса Альвареса Варону - 7:6 (7:3), 6:4, повідомляє Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 41 хвилину. У чвертьфіналі опонентом Іллі буде француз Гарольд Майо. Читайте також: Надія Кіченок програла у 3 колі міксту на Вімблдоні-2019 Як інформувало агентство, раніше сьогодні до 1/4-ї юнацького Вімблдона вийшла киянка Дарина Снігур. Її суперницею буде Поліна Кудерметова (Росія).