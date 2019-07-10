Надія Кіченок програла у 3 колі міксту на Вімблдоні-2019
Укрінформ
Українська тенісистка Надія Кіченок не зуміла досягти чвертьфіналЬної стадії змагань змішаних пар (міксту) Вімблдонського турніру із призовим фондом 430 тис фунтів.
У дуеті з пакистанцем Айсамом-уль-Хаком Куреші Надія поступилася п'ятому сіяному дуету Веслі Коолгоф (Голландія)/Квета Пешке (Чехія) - 6:7 (5:7), 4:6, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 32 хвилини.
В 1/4 фіналу голландець і чешка переможці зустрінуться з переможцями матчу Артем Сітак (Нова Зеландія)/Лаура Зігемунд (Німеччина) - Мате Павич (Хорватія)/Габріела Дабровські (Канада).