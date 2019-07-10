Українка Дарина Снігур виступить у чвертьфіналі юніорського Вімблдона
Укрінформ
17-річна киянка Дарина Снігур подолала у середу третє коло юніорського Вімблдонського тенісного турніру, що триває у Великій Британії.
Українка у трьох сетах перемогла американку Робін Монтгомері - 6:7 (4:7), 6:1, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 45 хвилин.
У чвертьфіналі змагань опоненткою Дарини буде переможниця протистояння Цінь Вень Чжен (Китай) - Поліна Кудерметова (Росія).
Як інформувало агентство, до третього раунду юніорського Вімблдона учора пройшов уродженець Сєверодонецька Ілля Білобородько, який за 1 годину 54 хвилини здолав супротив британця Джеймса Сторі - 6:4, 5:7, 6:4. Наступним суперником Іллі буде іспанець Ніколас Альварес Варона.