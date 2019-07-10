Світоліна: Перед Вімблдоном мене недооцінювали, і я цьому рада

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна розповіла про те, що для неї означає перемога у чвертьфіналі Вімблдонського турніру.

Тенісистка, зокрема, зазначила, що недооцінка її сил перед цими змаганнями з боку фахівців зіграла на її користь, повідомляє Тенісний портал України.

"Що я відчуваю? Це вражаюче, звичайно, що я все-таки вийшла до півфіналу турніру Grand Slam. Але матчі тривають, і я намагаюся не думати про те, що нарешті пройшла чвертьфінал. Не хочу додатково тиснути на себе. Мене недооцінювали тут, як перед Сінгапуром. Рада, що моїм матчам не приділялося багато уваги. У Сінгапурі лише вісім гравців, а на Вімблдоні їх набагато більше. У минулі роки перед Ролан Гаррос у мене було багато очікувань, це накладало додатковий тиск. На Вімблдоні нинішнього року я намагалася знайти свою гру і отримувати задоволення від матчів... Для того, щоб виграти Grand Slam, треба багато працювати, легких шляхів не буває: ти маєш перемогти всі страхи і обіграти суперниць. Словом, мені належить зробити ще багато роботи", - сказала українська тенісистка.

Нагадаємо, що жіночі півфінали Вімблдона-2019 пройдуть у четвер, 11 липня.