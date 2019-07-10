Українка Калініна не дійшла до чвертьфіналу на 125-тисячнику WTA у Швеції

Українка Калініна не дійшла до чвертьфіналу на 125-тисячнику WTA у Швеції

Укрінформ
Киянка Ангеліна Калініна (№134 світового рейтингу) програла Катаржині Каві (Польша, 231) у другому раунді турніру WTA Challenger із призовим фондом 125 тис дол Swedish Open у шведському місті Бостад.

Рахунок поєдинку - 6:2, 3:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 35 хвилин. 

Читайте також: Ястремська перед US Open зіграє на турнірі WTA в Бронксі

У чвертьфіналі змагань кава зустрінеться з переможницею зустрічі Фіона Ферро (Італія, 100) - Мір'ям Бйорклунд (Швеція, 320).

Турнір у Бостаді завершиться 14 липня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-