Українка Калініна не дійшла до чвертьфіналу на 125-тисячнику WTA у Швеції
Укрінформ
Киянка Ангеліна Калініна (№134 світового рейтингу) програла Катаржині Каві (Польша, 231) у другому раунді турніру WTA Challenger із призовим фондом 125 тис дол Swedish Open у шведському місті Бостад.
Рахунок поєдинку - 6:2, 3:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 35 хвилин.
У чвертьфіналі змагань кава зустрінеться з переможницею зустрічі Фіона Ферро (Італія, 100) - Мір'ям Бйорклунд (Швеція, 320).
Турнір у Бостаді завершиться 14 липня.