Ястремська перед US Open зіграє на турнірі WTA в Бронксі

Українська тенісистка Даяна Ястремська виступить на турнірі WTA в Бронксі (США) перед стартом US Open.

Даяна Ястремська прийняла рішення заявитися на турнір WTA International в Бронксі, який пройде 18-24 серпня - за тиждень до Відкритого чемпіонату США (US Open). Про це повідомляє БТУ.

Свою підготовку до US Open Ястремська почне на "Прем'єрі-5" в Торонто на початку серпня, а потім зіграє на турнірі аналогічної категорії в Цинциннаті.

Нагадаємо, 8 липня українська тенісистка Даяна Ястремська (№35 WTA) із результатом 4:6, 6:1, 2:6 поступилася китаянці Шуай Чжан (50) у четвертому раунді Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис. фунтів.

Фото: Jimmie48 Photography