Ярмоленко змінив ігровий номер у “Вест Гемі”

Український півзахисник англійського футбольного клубу “Вест Гем” Андрій Ярмоленко змінив ігровий номер.

Відтепер Андрій Ярмоленко виступатиме під 7 номером.

Про зміну номера 20 на номер 7 “Вест Гем” повідомив у Twitter.

Зазначимо, що раніше під цим номером грав Марко Арнаутович, який перейшов до китайського клубу.

Як повідомлялося, Андрій Ярмоленко разом із основним складом “Вест Гема” готується до нового футбольного сезону на зборі в Швейцарії. З 5 липня головний тренер “Вест Гема” Мануель Пеллегріні перевів команду в режим триразових тренувань. Єдиний товариський матч на швейцарському етапі підготовки до сезону-2019/20 “Вест Гем" запланував на 11 липня - проти австрійського “Альтаха”.

Для Андрія Ярмоленка це перший тренувальний збір після тривалого відновлення від травми ахіллу, якої він зазнав у жовтні минулого року.