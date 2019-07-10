Ярмоленко змінив ігровий номер у “Вест Гемі”
Відтепер Андрій Ярмоленко виступатиме під 7 номером.
Про зміну номера 20 на номер 7 “Вест Гем” повідомив у Twitter.
20 ➡️ 7... @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/dkSF7RIjk3— West Ham United (@WestHamUtd) 10 липня 2019 р.
Зазначимо, що раніше під цим номером грав Марко Арнаутович, який перейшов до китайського клубу.
Як повідомлялося, Андрій Ярмоленко разом із основним складом “Вест Гема” готується до нового футбольного сезону на зборі в Швейцарії. З 5 липня головний тренер “Вест Гема” Мануель Пеллегріні перевів команду в режим триразових тренувань. Єдиний товариський матч на швейцарському етапі підготовки до сезону-2019/20 “Вест Гем" запланував на 11 липня - проти австрійського “Альтаха”.
Для Андрія Ярмоленка це перший тренувальний збір після тривалого відновлення від травми ахіллу, якої він зазнав у жовтні минулого року.