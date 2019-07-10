Легендарного румунського тенісиста засудили до дев'яти місяців в'язниці
Такий вердикт винесла Апеляційна палата Бухареста, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
У лютому 2019 року суд першої інстанції засудив Нестасє до 8-ми місяців в'язниці за відмову пройти перевірку на алкоголь і до 4-х місяців тюремного ув'язнення за водіння скутера без водійських прав.
Апеляційна палата Бухареста відхилила позов Нестасє про скасування покарання, залишивши в силі вердикт першої інстанції, остаточно засудивши його до 9-ти місяців і 10-ти днів в'язниці (з відстрочкою покарання).
Згідно з рішенням суду, Нестасє заборонено у наступні два роки керування автомобілем.
У травні 2018 року екіпаж Дорожньої поліції Румунії зупинив для рутинної перевірки автомобіль, за кермом якого перебував Іліє Нестасє. За визнанням поліцейських, він знаходився в стані алкогольного сп'яніння, однак відмовився пройти тест на наявність алкоголю в крові. У той же день Нестасе «зловили» за кермом скутера, але вже без водійського посвідчення.
Іліє Нестасє - перший професійний тенісист, якому було присвоєно титул першої "ракетки" світу з моменту введення 1973 року рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP). Йому 73 роки.
Фото: stoneforest