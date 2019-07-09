Лунін пройшов медобстеження напередодні передсезонного туру з "Реалом"
Фото традиційного медобстеження на початку збору Андрій Лунін поділився у своєму Instagram.
Як повідомлялося, Андрій Лунін потрапив до заявочного листа “Реала” на підготовку до нового сезону чемпіонату Італії з футболу. Передсезонну підготовку “Реал” розпочне туром по Північній Америці, де в рамках Міжнародного кубка чемпіонів проведе матчі проти “Баварії”, “Арсеналу” і “Атлетико”.
30 червня офіційно сплив термін орендної угоди між мадридським футбольними клубами "Реал" та "Леганес". Із 1 липня український голкіпер знову офіційно вважається гравцем команди Зінедіна Зідана.
"Реал" завершив минулий сезон на третьому місці в турнірній таблиці іспанського чемпіонату, а з Ліги чемпіонів вилетів на етапі 1/8 фіналу від “Аякса”.
Фото: ffu.ua