Лунін увійшов до заявки “Реала” на передсезонний тур по Північній Америці

Український воротар Андрій Лунін розпочинає підготовку до сезону-2019/20 у складі мадридського футбольного клубу “Реал”.

Андрій Лунін потрапив до заявочного листа “Реала” на підготовку до нового сезону чемпіонату Італії з футболу. Про це повідомляє Sport Arena.

Передсезонну підготовку “Реал” розпочне за 6 днів туром по Північній Америці, де в рамках Міжнародного кубка чемпіонів проведе матчі проти “Баварії”, “Арсеналу” і “Атлетико”.

До заявочного листа “Реала” увійшли:

воротарі - Тібо Куртуа, Люка Зідан, Андрій Лунін, Кейлор Навас;

захисники - Хесус Вальєхо, Дані Карвахаль, Альваро Одріосола, Марсело, Серхіо Рамос, Ферлан Менді, Рафаель Варан, Начо Фернандес;

півзахисники - Тоні Кроос, Іско, Лука Модріч, Марко Асенсио, Браим Діас;

нападники - Карім Бензема, Лука Йович, Еден Азар, Вінісіус Жуніор, Лукас Васкес, Родріго, Маріано Діас, Гарет Бейл.

Як повідомлялося, 30 червня офіційно сплив термін орендної угоди між мадридським футбольними клубами "Реал" та "Леганес" щодо воротаря столичного гранда та збірної України Андрія Луніна. З 1 липня наш голкіпер знову офіційно вважається гравцем команди Зінедіна Зідана.