Європол провів масштабну спецоперацію проти спортивного допінгу

Європейське поліцейське відомство Європол спільно з Інтерполом і за підтримки влади 33 країн провело масштабну спецоперацію, метою якої став нелегальний ринок спортивного допінгу.

Про це йдеться в пресрелізі Європолу.

В ході операції було затримано 234 підозрюваних, знищено 17 злочинних груп, зруйновано 9 лабораторій і відкрито більше 800 судових справ. Затримання та обшуки проводилися в 23 країнах Євросоюзу і ще 10 країнах за межами ЄС, зокрема, у Німеччині, Україні, Молдові, Латвії, Литві, Франції, Великій Британії, Колумбії і США. Росія участь у спецоперації не прийняла, пише DW.

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Згідно з повідомленням Європолу, метою операції стали виробники та розповсюджувачі контрафактних анаболіків, тобто речовин, що прискорюють утворення і оновлення структурних частин клітин, тканин і м'язових структур.

"За останні 20 років світова торгівля анаболічними речовинами значно зросла, - вказують в Європейському поліцейському відомстві, звертаючи увагу на шкоду цих речовин для здоров'я. - Вони збільшують ризик серцевих нападів і атеросклерозу, що впливають на репродуктивну систему, печінку і нирки і підвищують ризик розвитку раку".