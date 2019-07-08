Українські борці греко-римського стилю завоювали 8 медалей Гран-прі Іспанії

У Мадриді пройшов традиційний міжнародний турнір – Гран-прі Іспанії з греко-римської боротьби.

У змаганнях в Іспанії, де взяли участь представники 27 країн світу, українські борці завоювали 8 медалей: 4 золотих, 2 срібних і 2 бронзових. Про це повідомляє пресслужба Асоціації спортивної боротьби України.

Переможцями та призерами Гран-прі Іспанії серед українців стали:

“золото” – Ленур Теміров (63 кг), Артур Політаєв (67 кг), Ярослав Фільчаков (82), Олександр Чернецький (130);

“срібло” – Володимир Яковлєв (77), Владлен Козлюк (97);

“бронза” – Парвіз Насібов (77), Андрій Дегтярьов (97).

П’яті місця посіли Едем Салієв (67) та Зелімхан Дзігасов (97).

Змагання з греко-римської боротьби в Іспанії проходили 5 липня.