Бразилія перемогла Перу і виграла Кубок Америки з футболу

Футболісти збірної Бразилії стали переможцями Кубка Америки-2019.

У фіналі головного футбольного турніру серед південноамериканських команд національна збірна Бразилії на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро "з рахунком 3:1 перемогла команду Перу, повідомляє Укрінформ.

У складі бразильців відзначилися Евертон (15-я хвилина), Габріел Жезус (45+2) і Річарлісон (90, з пенальті); у перуанців м'яч забив Паоло Герреро (44, з пенальті).

Третє місце посіли футболісти Аргентини, які здолали в поєдинку за 3-тє місце збірну Чилі (2:1), яка склала чемпіонські повноваження.

Бразильці вперше за 12 років і удев'яте в історії виграли Кубок Америки. Найчастіше на континенті перемагали лише Уругвай (15 разів) і Аргентина (14).