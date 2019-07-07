Україна зіграє з футболістами Бразилії в 1/4 фіналу Всесвітньої Універсіади-2019

На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) завершився груповий турнір з футболу.

Чоловіча студентська збірна України з рахунком 1:0 завдала поразки збірній Мексики і пробилася до 1/4 фіналу змагань, повідомляє Укрінформ.

Автором вирішального голу став представник Національного університету фізичного виховання і спорту України Денис Костишин, який відзначився на 77-й хвилині зустрічі.

Перше місце у групі В, де виступали "синьо-жовті", посіли господарі Універсіади італійці, які раніше з однаковим результатом 2:0 перемогли мексиканців та українців.

В 1/4 фіналу 9 липня українські футболісти зійдуться з командою Бразилії, яка стала першою у квартеті С.

Інші чвертьфінальні пари склали Італія і Франція, Росія та Ірландія, Японія і Республіка Корея.

Студентські Ігри-2019 пройдуть до 14 липня.