Українські баскетболісти вийшли до 1/4 фіналу Всесвітньої Універсіади-2019

На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) завершився груповий турнір з баскетболу.

Чоловіча студентська збірна України у своєму третьому матчі здобула другу перемогу, обігравши команду Фінляндії - 72:65 (13:18, 24:14, 13:10, 22:23), і вийшла до чвертьфіналу змагань, повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку групи С баскетболісти США взяли гору над китайцями - 99:70 (18:25, 29:19, 26:8, 26:18).

Турнірне становище: США - 6 очок, Україна - 5, Фінляндія - 4, Китай - 3.

В 1/4 фіналу 8 липня українські баскетболісти зійдуться з командою Канади, яка стала першою у квартеті D.

Інші чвертьфінальні пари склали Ізраїль і Латвія, Аргентина та Австралія, США і Німеччина.

Студентські Ігри-2019 пройдуть до 14 липня.