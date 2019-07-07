Іспанія захистила чемпіонський титул на жіночому Євробаскеті-2019

Баскетболістки збірної Іспанії стали переможницями 38-го чемпіонату Європи, фінальний турнір якого проходив в Латвії та Сербії.

У вирішальному поєдинку жіночого Євробаскету-2019 у Белграді іспанки упевнено переграли команду Франції - 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10), повідомляє Укрінформ.

Піренейські баскетболістки захистили титул чемпіонок континенту, вигравши європейську першість учетверте.

Бронзові медалі дісталися збірній Сербії, яка в матчі за 3-тє місце завдала поразки команді Великої Британії - 81:55 (25:16, 15:17, 21:6, 20:16).

Українська збірна достроково завершила виступ на Євробаскеті-2019, програвши на груповій стадії командам Іспанії (77:95), Латвії (74:82) і Великої Британії (54:68).

Нагадаємо, в 1995 році жіноча збірна України виграла "золото" чемпіонату Європи з баскетболу.