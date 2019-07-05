Визначилися всі учасники 1/2 фіналу ЧЄ-2019 з баскетболу серед жінок

У Белграді (Сербія) триває плей-офф чемпіонату Європи серед жіночих національних збірних.

Завершилися матчі 1/4 фіналу, за результатами яких визначилися всі учасники півфінальної стадії континентальної першості. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У півфіналах ЧЄ-2019 з баскетболу серед жіночих команд, який відбудеться 6 липня, зійдуться Франція – Велика Британія та Іспанія – Сербія.

Найзапеклішою виявилася боротьба в парі Франція – Бельгія. В основний ігровий час бельгійки зуміли вирівняти гру проти суперниць з Франції. У підсумку вирішальним став овертайм, де Франція вирвала перемогу – 84:80.

Сербія без проблем перемогла Швецію – 87:49. Іспанія також впевнено перемогла Росію – 78:54. Головна сенсація змагань команда Великої Британії втримала перемогу проти Угорщини – 62:59.

Читайте також: Жіноча збірна України програла в Ризі британкам і залишає Євробаскет

Нагадаємо, що жіноча національна збірна України поразкою завершила виступи на чемпіонаті Європи. 30 червня в Ризі (Латвія) підопічні Горана Бошковича програли команді Великої Британії в третьому матчі групового етапу чемпіонату Європи з рахунком 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24).