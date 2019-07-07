Катаріна Завацька виграла турнир ITF в Італії

Українська тенісистка Катаріна Завацька здобула у неділю титул на турнірі Міжнародної тенісної федерації у місті Бьєлла (Італія).

Уродженка Рівного у фінальному матчі упевнено перемогла Маар Шеріф з Єгипту, повідомляє Укрінформ. Рахунок зустрічі - 6:1, 6:3. Українка перервала серію перемог єгиптянки, яка нараховувала 26 поєдинків поспіль. Читайте також: Українка Завацька зіграє у фіналі турниру ITF в Італії Це перший титул Завацької нинішнього сезону. У травні Катаріна була фіналісткою турніру у німецькому Вісбадені.