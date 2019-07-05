19-річний португалець Жоао Феліш перевершив трансферні рекорди Кріштіану Роналду

Недавній трансфер 19-річного футбольного форварда Жоао Феліша з португальської "Бенфіки" до іспанського "Атлетико" став найдорожчим в історії португальських футболістів.

Перехід Жоао Феліша обійшовся "Атлетико" у 126 млн євро і очолив рейтинг найдорожчих трансферів в історії португальських футболістів. Про це повідомляє Zbirna.com.

Топ-3 найдорожчих трансферів португальців в історії виглядає наразі так:

1. Жоао Феліш, сезон-2019/20 із “Бенфіка” до “Атлетико”, 126 млн євро

2. Кріштіану Роналду, сезон-2017/18 із “Реала” до “Ювентуса”, 117 млн євро

3. Кріштіану Роналду, сезон-2009/10 із “МЮ” до “Реала”, 94 млн євро

Нагадаємо, 3 липня мадридський футбольний клуб “Атлетико” підписав рекордний в своїй історії контракт із Жоау Фелішем. Сума трансферу 19-річного футболіста склала 126 мільйонів євро. Контракт розрахований на 7 років.

Відеопрезентація футболіста:

Фото: atleticodemadrid.com