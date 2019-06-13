Нападник “ПСЖ” Мбаппе очолив рейтинг найдорожчих футболістів світу - CIES

Дослідницький центр CIES Football Observatory опублікував топ-100 найдорожчих футболістів світу.

При складанні рейтингу фахівці CIES застосовували ексклюзивний алгоритм, який враховує вік, позицію, виступи на клубному та національному рівнях (частота появи на полі та голи), успіхи клубів і збірних, рівень чемпіонату. Про це повідомляє Tribuna.com.

Очолив рейтинг найдорожчих футболістів світу нападник французького футбольного клубу “Парі Сен-Жермен” (“ПСЖ”) Кіліан Мбаппе. Його трансферну вартість оцінили у 252, 2 млн євро. Ціна п'ятиразового володаря “Золотого м'яча” зіркового форварда італійського “Ювентуса” Кріштіану Роналду склала 118,1 млн євро — це 20-й результат.

До топ-10 найдорожчих футболістів світу за версією CIES Football Observatory увійшли:

1. Кіліан Мбаппе (“ПСЖ”) - 252,2 мільйона євро

2. Мохамед Салах (“Ліверпуль”) - 219,6

3. Рахім Стерлінг (“Манчестер Сіті”) - 207,9

4. Ліонель Мессі (“Барселона”) - 167,4

5. Джейдон Санчо (“Боруссія”, Дортмунд) - 159,4

6. Садьо Мане (“Ліверпуль”) - 157,8

7. Гаррі Кейн (“Тоттенгем”) - 155,2

8. Роберто Фірміно (“Ліверпуль”) - 144,2

9. Антуан Грізманн (“Атлетико”) - 143,8

10. Лерой Сані (“Манчестер Сіті”) - 137,1

Як повідомлялося, нападник французького футбольного клубу “Парі Сен-Жермен” (“ПСЖ”) Кіліан Мбаппе заявив, що не мінятиме команду влітку, незважаючи на поразку в Лізі чемпіонів. Футболіст не хоче додавати клубу зайвих проблем.

Фото: AFP