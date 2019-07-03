“Сан-Паулу” розглядає можливість посилити лівий фланг динамівцем Сідклеєм

Захисник київського “Динамо” 26-річний бразильський футболіст Сідклей потрапив до сфери інтересів “Сан-Паулу”.

Бразильський клуб збирається посилити лівий фланг і розглядає варіанти з футболістами, що виступають в іноземних чемпіонатах. Про це повідомляє 90 Min.

Для посилення захисту “Сан-Паулу” звернув увагу на 19-річного півзахисника збірної Уругваю U-20 Максиміліано Араухо, а також на 26-річного захисника київського “Динамо” Сідклея.

Раніше повідомлялося про інтерес до Сідклея з боку бразильського “Інтернасьонала” (Порту-Алегрі), який хотів орендувати футболіста, але динамівці наполягають на продажу.

Сідклей перейшов до “Динамо” влітку 2018 року з “Палмейраса” і відіграв за киян у 23 матчах у всіх турнірах. В його активі 1 забитий м'яч і 2 результативні передачі. Контракт бразильського футболіста з “Динамо” розрахований до літа 2023 року.

Фото: 1927.kiev.ua