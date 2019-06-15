Захисник «Динамо» Сідклей повернеться в Бразилію – ЗМІ

«Інтернасьонал» хоче орендувати Сідклея, а кияни планують його продати.

Бразильський «Інтернасьонал» (Порту-Алегрі) як і раніше зацікавлений в оренді захисника київського «Динамо» Сідклея. Про це повідомляють бразильські ЗМІ.

Поки що головною перешкодою для переходу є бажання бразильського клубу взяти саме в оренду Сідклея, в той час як кияни хотіли б продати 26-річного гравця.

Раніше вже повідомлялося про бажання «Інтернасьонала» орендувати Сідклея терміном на 1 рік. «Інтернасьонал» також хоче повернути Тайсона з «Шахтаря», але президент «гірників» Ринат Ахметов наклав вето на продаж футболіста.

Сідклей, який перейшов влітку 2018 року з «Палмейраса», в минулому сезоні відіграв за «Динамо» 23 матчі у всіх турнірах. В його активі 1 м'яч і 2 результативні передачі. Угода з футболістом розрахована до літа 2023 року.