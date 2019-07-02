Юніорський чемпіонат України з легкої атлетики в Луцьку відзначився новим рекордом

У Луцьку відбувся юніорський чемпіонат України з легкої атлетики, який став головним етапом відбору на чемпіонат Європи.

Змагання відзначилися юніорським рекордом України, який встановив Андрій Василевський на дистанції 110 м з/б — 13,71. Про це повідомив старший тренер збірної України з резерву Андрій Каратєєв.

”Більшість спортсменів цієї вікової групи впродовж сезону брали участь в різних змаганнях, але зараз, на комплексному чемпіонаті, вони зібралися всі разом. Порадували лідери команди – в метанні молота дніпрянин Михайло Кохан (81.11) та черкащанка Валерія Іваненко (64.18), в стрибках у висоту львів’янин Владислав Лавський та Олег Дорощук з Кіровоградської області (по 2.18), Артем Коноваленко з Донеччини в потрійному стрибку (15.98). Їхня готовність вселяє оптимізм, виступом на чемпіонаті України вони підтвердили свої високі місця в європейському рейтингу.

Варто відзначити високі результати в бар’єрному бігу. У чоловіків на 110 м з/б Андрій Василевський з Миколаївської області встановив юніорський рекорд України – 13,71. Цікавим був фінал у дівчат в бігу на 400 метрів з бер’єрами, де три учасниці – Тетяна Безшийко з Черкаської області, львів’янка Мар’яна Шостак та Марія Буряк з Київщинин мали нормативи, і зараз їх підтвердили, відповідно 58,48 – 59,99 – 1.00,51. Ну а результат переможниці, Тетяни Безшийко, – дуже гарний, підіймає її на високі позиції в європейському рейтингу. З ним вона у Швеції може поборотися за високі місця”, - цитує Каратєєва пресслужба ФЛАУ.

Змагання з бігу на 400 м виграв 19-річний Тарас Шинкар, який пробіг дистанцію з найшвидшим в сезоні особистим результатом – 47,93 сек. Про це vikna.if.ua повідомив його особистий тренер Микола Шевчук.

Срібним призером України став Олександр Погорілко (48,21 сек.), а бронзову медаль здобув Микита Барабанов. Ці троє спортсменів представлятимуть збірну України з бігу на 400 м на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед юніорів.

ЧЄ-2019 з легкої атлетики серед юніорів відбудеться 18-21 липня в Буросі (Швеція).