У Вінниці відбувся чемпіонат України з 48-годинного бігу

У Вінниці 28-30 червня проходив чемпіонат України з 48-годинного бігу.

Чемпіонами України з 48-годинного бігу стали Андрій Ткачук (серед чоловіків) і Світлана Самаріна (серед жінок). Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Представник Закарпатської області Андрій Ткачук за 48 годин подолав 370,070 км. Це на 64 км більше, ніж срібний призер Дмитро Краснов із Одеської області.

"Насправді набігав 370,070 км - Personal Best, рекорд у категорії М23-35, рекорд серед чоловіків та абсолютний рекорд України в 48-годинному бігу. Усе вийшло краще, ніж очікував", - прокоментував zakarpattya.net.ua свою перемогу Ткачук.

Серед жінок не було рівних киянці Світлані Самаріній, результат якої – 238,898 км. Другою стала одна з найдосвідченіших українських атлеток 70-річна львів’янка Лариса Лабарткава - 205,575 км.

Загалом у змаганнях взяло участь 53 атлети, які представляли 18 регіонів України, а також Білорусь, Люксембург, Молдову, Польщу та Швецію.