У Вінниці пройде міжнародний дитячий шаховий турнір, що претендує на рекорд
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив пресаташе Вінницької обласної федерації шахів Михайло Шафір.
«Турнір «1st Vinnytsia International Golden Youth Cup» проходитиме у Вінниці з 3 по 7 липня. Він має шанси стати наймасовішим дитячим шаховим змаганням, адже має зібрати понад півтисячі учасників і за цим показником увійти до Книги рекордів України. Юні шахісти змагатимуться у 5 вікових категоріях: до 6, 8, 10,12 та 14 років відповідно», - повідомив Шафір.
За його словами, турнір триватиме з 3 по 7 липня, змагання пройдуть на території льодової арени ТРЦ «Мегамолл». Вони розіграють рекордний як для дитячих змагань у межах України призовий фонд у розмірі 500 тис. гривень. Окрім грошей, на переможців змагань чекають приємні шахові сюрпризи – годинники, книги, а також міксовані набори провідної компанії із виробництва шахового оснащення Європейської якості «Chess Evolution».
Усього в змаганнях передбачено 210 призових місць.
Фото: facebook