Збірна України повернулася з Європейських ігор-2019

У столичному міжнародному аеропорту "Бориспіль" сьогодні урочисто зустрічали тріумфаторів ІІ Європейських ігор - українських спортсменів, які повернулися на батьківщину з Мінська (Білорусь).

Як повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України (НОК), охочих зустріти й поспілкуватися з чемпіонами та призерами мультиспортивного форуму зібралося чимало. Зокрема, з блискучим виступом спортсменів вітали заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич, віце-президенти НОК Володимир Бринзак і Равіль Сафіуллін, олімпійський чемпіон, член Виконкому НОК Вадим Гутцайт, представники спортивних федерацій, численні ЗМІ, друзі та вболівальники збірної України.

Вітчизняні спортсмени отримали подарунки, квіти та багато теплих слів на свою адресу.

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Нагадаємо, українська збірна на ІІ Європейських іграх завоювала 51 медаль, з яких 16 - найвищої проби. У загальнокомандному заліку "синьо-жовті" посіли третє місце серед 50 країн.