Екс-футболіст “Реала” тренує донецький “Олімпік”, але поки без контракту

Зірка мадридського футбольного клубу "Реал" 40-річний бразильський фахівець Жуліо Сезар у кроці від підписання контракту з донецьким “Олімпіком”.

Переможець Ліги чемпіонів-2000 в складі "Реала" Жуліо Сезар вже приступив до тренувань із донецькою командою. Про це в коментарі Segodnya.ua повідомив президент “Олімпіка” Владислав Гельзін.

"Він вже приступив до тренувань, провів три заняття, але контракт ще не підписаний. Наші юристи поки опрацьовують всі деталі з агентом Жуліо Сезара. Як тільки врахуємо всі нюанси, підпишемо, з дня на день. Кандидатуру Жуліо ми розглядали ще по ходу минулого чемпіонату, після відставки Шевчука. Але тоді я побоявся настільки різких змін і вирішив закінчити сезон з тренером, якого добре знали хлопці.

Ми взяли курс на європейський вектор розвитку. Я довго розмовляв з Жуліо Сезаром, і мені сподобалися його вимоги і його бачення футболу. Людина багато пограла на найвищому рівні, й ми пов'язуємо з ним великі надії. Подивимося, як розвиватимуться події, але те, що він сьогодні декларує на тренуваннях, мені дуже імпонує", - зазначив Гельзін.

Для Жуліо Сезара це буде перший досвід тренерської роботи в профі-клубі. Після отримання ліцензії тренера UEFA Pro з січня по травень він працював лише з напіваматорськоим клубом "Крісто Атлетіко" (4-й дивізіон Іспанії).

Фото: zamora24horas.com