Президент ЄОК відзначив високу організацію Євроігор-2019 у Мінську

II Європейські ігри в Мінську стали яскравим мультиспортивним форумом, який за масштабом поступається лише Олімпійським іграм.

Про це заявив президент Європейських олімпійських комітетів (ЄОК) Янез Кочіянчич під час церемонії закриття II Європейських ігор.

“Вони стали справжнім святом європейського і міжнародного спорту. Спільно з нашими друзями і організаторами з Білорусі ми провели яскравий мультиспортивний форум, який за масштабом поступається лише Олімпійським іграм” - цитує Кочіянчича сайт організаторів ЄІ-2019.

Янез Кочіянчіч відзначив лідерські позиції європейських атлетів в світовому олімпійському русі, охарактеризував проблеми, які притаманні спортивному світу, і підкреслив, що ЕОК продовжує боротися за чистий спорт.

Урочиста церемонія закриття II Європейських ігор 2019 року відбулася на Національному олімпійському стадіоні “Динамо” в Мінську ввечері 30 червня. Центральною декорацією церемонії став 16-метровий об'єкт в центрі стадіону, виконаний у вигляді Національної бібліотеки Білорусі. Під час заключного шоу II Європейських ігор на цю композицію були спроектовані найяскравіші моменти змагань.

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Відео церемонії закриття:

Як повідомлялося, на II Європейських іграх, які тривали з 21 червня, було розіграно 200 комплектів медалей у 22-х дисциплінах 15 видів спорту. Збірна України в підсумку здобула 51 медаль (16 золотих, 17 срібних, 18 бронзових) і посіла третє місце у загальнокомандному заліку серед 50 країн-учасниць. У збірної Росії - 44 золотих, 23 срібні і 42 бронзові нагороди. Другими фінішували господарі Ігор-2019 білоруси - 24, 16, 29.