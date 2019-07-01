Президент ЄОК відзначив високу організацію Євроігор-2019 у Мінську
Про це заявив президент Європейських олімпійських комітетів (ЄОК) Янез Кочіянчич під час церемонії закриття II Європейських ігор.
“Вони стали справжнім святом європейського і міжнародного спорту. Спільно з нашими друзями і організаторами з Білорусі ми провели яскравий мультиспортивний форум, який за масштабом поступається лише Олімпійським іграм” - цитує Кочіянчича сайт організаторів ЄІ-2019.
Янез Кочіянчіч відзначив лідерські позиції європейських атлетів в світовому олімпійському русі, охарактеризував проблеми, які притаманні спортивному світу, і підкреслив, що ЕОК продовжує боротися за чистий спорт.
Урочиста церемонія закриття II Європейських ігор 2019 року відбулася на Національному олімпійському стадіоні “Динамо” в Мінську ввечері 30 червня. Центральною декорацією церемонії став 16-метровий об'єкт в центрі стадіону, виконаний у вигляді Національної бібліотеки Білорусі. Під час заключного шоу II Європейських ігор на цю композицію були спроектовані найяскравіші моменти змагань.
Відео церемонії закриття:
Як повідомлялося, на II Європейських іграх, які тривали з 21 червня, було розіграно 200 комплектів медалей у 22-х дисциплінах 15 видів спорту. Збірна України в підсумку здобула 51 медаль (16 золотих, 17 срібних, 18 бронзових) і посіла третє місце у загальнокомандному заліку серед 50 країн-учасниць. У збірної Росії - 44 золотих, 23 срібні і 42 бронзові нагороди. Другими фінішували господарі Ігор-2019 білоруси - 24, 16, 29.