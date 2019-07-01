Визначилися всі переможці кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

Завершилися кваліфікаційні турніри чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Змагання відбувалися в Україні, Латвії та Румунії.

В Україні путівки у фінальний турнір ЧЄ вибороли Литва та Австрія (у чоловіків) і Білорусь з Данією (у жінок). Чоловіча та жіноча збірні України автоматично отримали місце на чемпіонаті Європи завдяки високому рейтингу, повідомляє прес-служба ФБУ.

У Латвії кваліфікацію подолали Польща та господарі (чоловіки) і Італія з Польщею (жінки).

Жіноча команда Латвії раніше автоматично отримала місце на чемпіонаті Європи.

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На кваліфікаційних змаганнях у Румунії путівки на Євробаскет у чоловіків вибороли Німеччина та Іспанія, а в жінок - Румунія та Іспанія.