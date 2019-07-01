Стаховський і Марченко стартують на турнірі ATP Challenger у Реканаті

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко зіграють на кортах в Італії.

Сергій Стаховський та Ілля Марченко стартують на турнірі ATP "GUZZINI CHALLENGER" серії Challenger із призовим фондом 46 тис. 600 євро. Про це повідомляє БТУ.

Ілля Марченко в першому раунді зіграє проти 24-річного японського тенісиста Каїті Утіди (ATP 237).

Переможець цієї зустрічі в другому колі зіграє проти Сергія Стаховського, який отримав 4-й номер посіву і стартує з другого кола.

Зазначимо, що Стаховський не виступав на "челленджері" в Реканаті з 2009 року. Марченко втретє став учасником цього турніру, де 2016 року завоював титул у фіналі проти білоруса Іллі Івашка.

Тенісний турнір у Реканаті (Італія) триватиме до 7 липня.

Фото: Marseille Open