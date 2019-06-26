Стаховський не пройшов кваліфікацію Вімблдона-2019

Український тенісист Сергій Стаховський програв в середу австралійцю Ендрю Гаррісу півфінальний матч кваліфікації Вімблдонського тенісного турніру із загальним призовим фондом 38 млн фунтів.

Результат зустрічі відповідно 139-ї та 220-ї "ракеток" світу - 6:3, 3:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 41 хвилину.

У фіналі кваліфікації Гаррісу доведеться зіграти з 85-м номером рейтингу АТР французом Корентеном Муте.

Змагання основної сітки Вімблдона стартують 1 липня і триватимуть до 14 липня. Його чинним чемпіоном є Новак Джокович (Сербія).