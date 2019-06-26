Марченко програв Балашу у другому колі кваліфікації Вімблдона-2019

Марченко програв Балашу у другому колі кваліфікації Вімблдона-2019

Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко поступився в середу угорцю Аттілі Балашу у півфіналі кваліфікації Вімблдонського тенісного турніру із загальним призовим фондом 38 млн фунтів.

Результат поєдинку відповідно 384-ї та 297-ї "ракеток" світу - 6:2, 6:7 (5:7), 3:6, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 2 години 14 хвилин.

Нині свій відбірковий матч проводить киянин Сергій Стаховський (139). Його суперник - австралієць Ендрю Гарріс (220).

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Змагання основної сітки Вімблдона стартує 1 липня і триватимуть до 14 липня. Його чинним чемпіоном є Новак Джокович (Сербія).

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