Букмекери вважають Стаховського явним фаворитом у 2 раунді відбору Вімблдона

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський сьогодні проведе свій другий матч у кваліфікації Вімблдону.

Поєдинок з австралійцем Ендрю Харрісом пройде на корті №13 другим запуском, після закінчення гри між Іллею Марченком і Аттілою Балашем. Початок ігрового дня — о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Сергій Стаховський посідає 139 місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів, Ендрю Харріс — 220-е.

Явним фаворитом матчу вважається український тенісист. Його шанси на прохід у фінал кваліфікації букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,12, тоді як на перемогу австралійця пропонується коефіцієнт 6,00.

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Нагадаємо, в першому колі кваліфікації турніру “The Championships, Wimbledon” серії Grand Slam у Лондоні (Велика Британія) Стаховський у двох сетах переміг Даріана Кінга з Барбадосу, а Харріс, також в двох сетах, впорався з іспанцем Енріке Лопесом-Пересом.

Фото: segodnya.ua