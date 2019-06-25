Стаховський розповів про підготовку до гри з Харрісом у 2 раунді відбору Вімблдона

Перша “ракетка” України Сергій Стаховський розповів про підготовку до матчу другого кола кваліфікації на турнірі “The Championships, Wimbledon” серії Grand Slam у Лондоні (Велика Британія).

Сергій Стаховський, який зіграє в другому колі кваліфікації Вімблдону проти австралійця Ендрю Харріса, зокрема, зазначив, що мало знає про свого суперника, але має час не підготовку до матчу.

“У першому колі він обіграв іспанця Енріке Лопеса-Переса. Коли я вийшов з душу, їх матч вже завершився. Але його дивився мій тренер. Він бачив австралійця в справі. Я знаю, як виглядає Харріс, але на корті ніколи не перетиналися. Нічого - у мене є два дні подивитися його матчі в Інтернеті. Визначимо, які у нього слабкі і сильні сторони, і сформуємо план на гру.

Єдине - в суботу я прихворів трішки, але ще є час підлікуватися, і до матчу другого кола, сподіваюся, все буде нормально”, - цитує Стаховського БТУ.

Також український тенісист розповів про свого тренера: “Я зараз тренуюся в Німеччині в клубі BreakPoint - Base. Саме там проводиться турнір в Халле. Зі мною зараз тут німецький фахівець Ріманн Буркхард. Він раніше працював з нашим Іллею Марченком”.

Як повідомлялося, 24 червня у Лондоні український тенісист Сергій Стаховський переміг представника Барбадосу Деріана Кінга (№192 ATP) в 1/4 фіналу кваліфікації Вімблдонського тенісного турніру із загальним призовим фондом 38 млн фунтів.

У другому раунді Сергій Стаховський зустрінеться з 25-річним представником Австралії Ендрю Харрісом (АТР 220). Для гравців це буде перший очний поєдинок.

Змагання основної сітки стартують у Вімблдоні 1 липня й триватимуть до 14 липня. Його чинним чемпіоном є Новак Джокович (Сербія).

Фото: segodnya.ua