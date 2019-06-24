Стаховський вийшов до півфіналу кваліфікації Вімблдона-2019

Український тенісист Сергій Стаховський переміг 24 червня у Лондоні представника Барбадосу Деріана Кінга (№192 ATP) в 1/4 фіналу кваліфікації Вімблдонського тенісного турніру із загальним призовим фондом 38 млн фунтів.

Стаховський (№139) обыграв опонента у двох сета - 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 12 хвилин.

Сьогодні також проведе свій відбірковий поєдинок й українець Ілля Марченко (384), який зустрінеться з аргентинцем Марко Трунджелліті (ATP 165).

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Змагання основної сітки стартують у Вїмблдоні 1 липня й триватимуть до 14 липня. Його чинним чемпіоном є Новак Джокович (Сербія).