Українські тенісисти Стаховський і Марченко стартують у кваліфікації Вімблдона

Двоє представників України будуть боротися за місця в основній сітці трав'яного “Мейджора” у Великій Британії.

Перша “ракетка” України Сергій Стаховський отримав 17-й номер посіву на тенісному турнірі “The Championships, Wimbledon” серії Grand Slam у Вімблдоні з призовим фондом 15 млн 982 тис. фунтів. Про це повідомляє БТУ.

У першому раунді відбору український тенісист зустрінеться з представником Барбадосу Даріаном Кінгом (ATP 180).

Ілля Марченко в першому матчі боротиметься з Марко Трунджелліті (ATP 163) з Аргентини.

Особистий рекорд Стаховського на Вімблдоні - третє коло (2013, 2014), Марченка - друге коло (2010).

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Тенісний турнір на траві у Вімблдоні стартує 1 липня і триватиме до 14 липня. Його чинним чемпіоном є Новак Джокович (Сербія).

Фото: Action Sport