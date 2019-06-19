Стаховський гідно конкурував з Ербером на турнірі АТР в Галле

Український тенісист Сергій Стаховський (№123 АТР) поступився 43-й "ракетці" світу П'єру-Югу Ерберу з Франції у другому раунді турніру АТР у німецькому місті Галле з призовим фондом 1 млн 836 тис 660 євро.

Для перемоги французу знадобилися три сети, які тривали 2 години 2 хвилини - 2:6, 7:6 (7:2), 6:4, повідомляє Укрінформ.

У поєдинку за чвертьфінал Ербер зустрінеться з переможцем матчу Борна Чорич (Хорватія, 14) - Жуан Соуза (Португалія, 71).

Зазначимо, що в основній сітці турнірів АТР-500 Стаховський виступав уперше за три роки. У кваліфікації змагань в Галле українець переміг латвійця Ернеста Гулбіса (90) - 7:6 (7:5), 6:2 та Маттіаса Бахінгера (119) з Німеччини - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2, а в першому раунді "основи" - ще одного німецького тенісиста Рудольфа Меллекера (152) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:2.