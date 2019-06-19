Теніс: букмекери визначили фаворита в поєдинку Стаховський - Ербер

Перша “ракетка” України Сергій Стаховський сьогодні боротиметься за вихід в чвертьфінал турніру АТР-500 у Галле (Німеччина).

Його поєдинок із французом П'єром-Югом Ербером пройде третім запуском на Центральному корті. Початок ігрового дня - о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Сергій Стаховський посідає 123 місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), П'єр-Юг Ербер — 43-е.

Букмекери вважають явним фаворитом матчу французького тенісиста, оцінюючи його перемогу коефіцієнтом 1,35. На прохід Сергія Стаховського у чвертьфінал пропонується коефіцієнт 3,00.

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Нагадаємо, Сергій Стаховський подолав в Галле два кола кваліфікації, обігравши в двох сетах Ернеста Гулбіса і в трьох Маттіаса Бахінгера, а в основній сітці обіграв Рудольфа Моллекера.