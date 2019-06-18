Стаховський здобув вольову перемогу на старті основної сітки турніру АТР в Галле

Український тенісист Сергій Стаховський (№123 АТР) вдало виступив у першому колі основної сітки турніру Асоціації тенісистів-професіоналів у німецькому місті Галле з призовим фондом 1 млн 836 тис. 660 євро.

Киянин у трьох сетах обіграв господаря корту Рудольфа Меллекера (152) - 3:6, 7:6 (8:6), 6:2, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала 2 години 21 хвилину.

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Харкактерно, що в основній сітці турнірів АТР-500 Сергій виступає уперше за три роки. У кваліфікації змагань у Галле українець минулими вихідними по черзі обіграв Ернеста Гулбіса з Латвії (90) - 7:6 (7:5), 6:2 та Маттіаса Бахінгера (119) з Німеччини - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.