Стаховський є фаворитом у матчі першого кола турніру ATP в Галле

Український тенісист Сергій Стаховський вперше за три роки зіграє в основній сітці турніру АТР-500.

Поєдинок Сергій Стаховський - Рудольф Моллекер (Німеччина) турніру ATP Noventi Open в Галле (Німеччина) з призовим фондом 1 млн 836 тис 660 євро пройде 18 червня другим запуском на корті №1. Початок ігрового дня - о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Сергій Стаховський посідає 123 місце в рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP), Рудольф Моллекер — 152-е.

Букмекери в цьому протистоянні перевагу віддають українському тенісисту. Його перемога оцінюється коефіцієнтом 1,50, а успіх німецького тенісиста — 2,50.

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Нагадаємо, Сергій Стаховський подолав в Галле два кола кваліфікації, обігравши в двох сетах Ернеста Гулбіса і в трьох Маттіаса Бахінгера. Його суперник, Рудольф Моллекер, другий сезон поспіль отримує від організаторів "wild-card" в основну сітку.

Змагання Noventi Open триватимуть у Галле (Німеччина) до 23 червня.