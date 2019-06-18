Стаховський є фаворитом у матчі першого кола турніру ATP в Галле
Поєдинок Сергій Стаховський - Рудольф Моллекер (Німеччина) турніру ATP Noventi Open в Галле (Німеччина) з призовим фондом 1 млн 836 тис 660 євро пройде 18 червня другим запуском на корті №1. Початок ігрового дня - о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.
Сергій Стаховський посідає 123 місце в рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP), Рудольф Моллекер — 152-е.
Букмекери в цьому протистоянні перевагу віддають українському тенісисту. Його перемога оцінюється коефіцієнтом 1,50, а успіх німецького тенісиста — 2,50.
Нагадаємо, Сергій Стаховський подолав в Галле два кола кваліфікації, обігравши в двох сетах Ернеста Гулбіса і в трьох Маттіаса Бахінгера. Його суперник, Рудольф Моллекер, другий сезон поспіль отримує від організаторів "wild-card" в основну сітку.
Змагання Noventi Open триватимуть у Галле (Німеччина) до 23 червня.