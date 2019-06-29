Футбольний клуб "Десна" подовжив контракт з Андрієм Богдановим

Клуб української футбольної Прем'єр-ліги "Десна" (Чернігів) пролонгував контракт зі своїм хавбеком Андрієм Богдановим.

Про це повідомляє офіційний сайт "Десни". Деталі нової угоди з 29-річним футболістом поки не розголошуються.

Богданов перейшов до чернігівського клубу у січні нинішнього року на правах вільного агента.

Раніше півзахисник виступав за київські "Арсенал" та "Динамо", харківський "Металіст", луцьку "Волинь" і донецький "Олімпік" За кордоном Богданов грав у грецькому "Ерготелісі", молдовському "Саксані", польській "Арці".