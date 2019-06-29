Любов Костенко досягла парного фіналу юнацького турніру у Ноттінгемі

16-річна українка Любов Костенко виступить у титульному поєдинку парного розряду юнацького турніру ITF першої категорії.

Змагання Junior International проходять у місті Ноттінгем (Велика Британія), повідомляє Укрінформ.

У чвертьфіналі українсько-бурундійська пара Костенко/Сада Нахімана досить легко пройшла індонезійсько-австралійський дует Меделін Нугрохо/Еннерлі Пулос - 6:4, 6:1, а у півфіналі зламала опір британок Соней Кертал /Ерін Річардсон - 6:3, 3:6, 10:4.

Суперницями Любові та Сади по фіналу став латвійсько-французький тандем Камілла Бартоні/Жюлі Морле.