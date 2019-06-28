Український боксер Барабанов став володарем "бронзи" Мінська-2019

Український боксер напівсередньої ваги (до 69 кг) Євген Барабанов завоював 28 червня бронзову медаль II Європейських ігор у Мінську.

У півфінальному поєдинку киянин програв представнику Росії Харитонові Агрба, повідомляє Укрінформ.

Всі п'ятеро рефері віддали Агрба перемогу з однаковим рахунком 29:27.

Додамо, що в півфіналах Європейських ігор також виступлять українські масчтера шкіряної рукавички Віктор Вихрист, Микола Буценко та Олександр Хижняк.

Це вже 28-ма нагорода України у Мінську-2019.