Велогонщиця Ганна Соловей: Перемогти у Мінську допомогла сила духу

Укранська велогонщиця Ганна Соловей, яка тріумфувала в гонці за очками на велотреку, розповіла, наскільки очікуваним було її "золото" у Мінську.

Вона зазначила, що налаштовувалася на золоту Медаль, повідомляє прес-служба НОК.

"Звісно, я налаштовувалася на золоту медаль, але групова гонка – це лотерея, тактика тут міняється кожного кола", - сказала Ганна.

На запитання про те, звідки взялися сили для перемоги, спортсменка відповіла: "Це одвічний тандем української нації – сила духу й ентузіазм!".

Чемпіонка також розповіла, що з треком у Мінську її пов'язують теплі спогади: "Люблю цей трек. До речі, саме тут я виграла свої перші юніорські медалі. Тоді проводився чемпіонат Європи, і ми звідти привезли дві нагороди".

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Як інформувало агентство, в активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 27 нагород - 7 золотих, 11 срібних і 9 бронзових.

Попереду лише команди Росії, Білорусі та Італії.