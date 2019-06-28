Велогонщиця Ганна Соловей: Перемогти у Мінську допомогла сила духу
Вона зазначила, що налаштовувалася на золоту Медаль, повідомляє прес-служба НОК.
"Звісно, я налаштовувалася на золоту медаль, але групова гонка – це лотерея, тактика тут міняється кожного кола", - сказала Ганна.
На запитання про те, звідки взялися сили для перемоги, спортсменка відповіла: "Це одвічний тандем української нації – сила духу й ентузіазм!".
Чемпіонка також розповіла, що з треком у Мінську її пов'язують теплі спогади: "Люблю цей трек. До речі, саме тут я виграла свої перші юніорські медалі. Тоді проводився чемпіонат Європи, і ми звідти привезли дві нагороди".
Як інформувало агентство, в активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 27 нагород - 7 золотих, 11 срібних і 9 бронзових.
Попереду лише команди Росії, Білорусі та Італії.