"Реал" представив нову виїзну форму футболістів на сезон-2019/20

Мадридський футбольний клуб “Реал” продемонстрував новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Нова форма, в якій футболісти “Реала” проводитимуть виїзні матчі в новому сезоні, виконана у темно-синьому кольорі. Як і домашній комплект, форма містить жовті смуги та логотип, що символізують численні успіхи клубу.

Дизайн натхненний атмосферою, сформованою "Сантьяго Бернабеу", з друкованою хвилею, що відображає звук, який створюють уболівальники під час перемог.

"Гаслом запуску комплекту є "Створюй шум" - концепція, яка об'єднує вболівальників мадридського клубу, команду та історію", - йдеться в підпису до відео презентації форми, яке з'явилося на YouTube-каналі "Реала".

Нагадаємо, раніше мадридський футбольний клуб “Реал” представив свого нового форварда 18-річного бразильського футболіста Родріго Гоеса.

Офіційна презентація футболіста відбулася 18 червня на спеціальній прес-конференції.

Фото: realmadrid.com